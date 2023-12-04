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Снежный матч ЦСКА – «Ростов» и ярость Карпина, провокация Бериши и толчок Абаскаля, «Краснодар» обогнал «Зенит», 6 голов и судейский скандал в игре «Сити», хет-трик Панарина и другие новости

Снежный матч ЦСКА – «Ростов» и ярость Карпина, провокация Бериши и толчок Абаскаля, «Краснодар» обогнал «Зенит», 6 голов и судейский скандал в игре «Сити», хет-трик Панарина и другие новости

1. В Мир РПЛ состоялся самый безумный и скандальный игровой день сезона (пока). Началось все со снежного матча ЦСКА и «Ростова», завершившегося победой армейцев (2:0).

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