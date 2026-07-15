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Семейный ультиматум и штрафы от ТСЖ: почему Александр Овечкин срочно купил новую квартиру в Майами

Семейный ультиматум и штрафы от ТСЖ: почему Александр Овечкин срочно купил новую квартиру в Майами

Покупка российским хоккеистом Александром Овечкиным новых апартаментов в Майами за 2,1 миллиона долларов (около 160 миллионов рублей) вызвала бурное обсуждение в Сети.

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