Мозякин об уходе из штаба «Металлурга»: «Оставляю основную команду, чтобы заниматься детьми. Надеюсь, через пару лет достроится академия, и уровень хоккея еще больше вырастет»

– Появилась новость, что вы в клубе снова будете заниматься молодежный хоккеем. Как это получилось? – У нас изначально была такая договоренность в прошлом сезоне, что я вхожу в тренерский штаб, а потом мы решим, что дальше.
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