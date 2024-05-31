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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозякин об уходе из штаба «Металлурга»: «Оставляю основную команду, чтобы заниматься детьми. Надеюсь, через пару лет достроится академия, и уровень хоккея еще больше вырастет»

– Появилась новость, что вы в клубе снова будете заниматься молодежный хоккеем. Как это получилось? – У нас изначально была такая договоренность в прошлом сезоне, что я вхожу в тренерский штаб, а потом мы решим, что дальше.

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