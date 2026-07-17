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Журнал «Профиль»

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Утверждения Трампа о "российском вмешательстве", выводы американских расследований, график Путина: о чем говорил Песков

Утверждения Трампа о "российском вмешательстве", выводы американских расследований, график Путина: о чем говорил Песков

На брифинге в пятницу, 17 июля 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа о якобы российском влиянии на американские выборы и напомнил, что в самих США уже проводились расследования, которые не выявили такого вмешательства.

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