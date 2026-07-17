Утверждения Трампа о "российском вмешательстве", выводы американских расследований, график Путина: о чем говорил Песков

На брифинге в пятницу, 17 июля 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа о якобы российском влиянии на американские выборы и напомнил, что в самих США уже проводились расследования, которые не выявили такого вмешательства.