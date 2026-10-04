Армия России уничтожает морскую логистику врага (ВИДЕО)

Армия России уничтожает морскую логистику врага. В порту Черноморск, а также в акваториях Бугского Лимана и Черного моря расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по четырем судам типа «сухогруз», использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.