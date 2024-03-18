В России поднимают в небо новый Ил-114-300 и Ми-38-4. Новости производства

В России после большого перерыва возобновились испытания пассажирского самолёта Ил-114-300, два вертолёта Ми-38-4 совершили рекордный перелёт из Казани в Магадан, а также прошли огневые испытания авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01.
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