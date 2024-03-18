В России поднимают в небо новый Ил-114-300 и Ми-38-4. Новости производства

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Оченьь рад за Нашу авицию котора строит новые самолеты РВСН.
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