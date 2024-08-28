Рашкин, лось идёт за тобой!

Автомобиль Lada Largus, в котором экс-депутат от КПРФ Валерий Рашкин в 2021 году перевозил лосиную тушу после незаконной охоты, сбил лося.
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