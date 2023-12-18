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Российские таможенники нашли в почтовой посылке череп вымершего носорога

Российские таможенники нашли в почтовой посылке череп вымершего носорога

Житель Якутии попытался отправить в США череп вымершего шерстистого носорога. Таможенники из Калининграда обнаружили необычную посылку и выявили отсутствие необходимых разрешительных документов, — сообщает «МИР 24».

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