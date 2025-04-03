Андрей Травников заявил о повышении зарплат бюджетникам на 16,6% в 2025 году

«Зарплаты бюджетникам индексируем каждый год, это заложено в бюджете. Из-за того, что реальные темпы инфляции обычно выше, чем первоначальные прогнозы, индексация нередко проводится дважды во второй половине года – летом и осенью – когда уточняются цифры по росту зарплаты в регионе», – напомнил губернатор.