Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын? Журналист Владимир Хомяков считает, что России давно пора чётко определить свою позицию как в отношении своих действительных друзей и врагов, так и тех, кто нам "и не друг, и не враг, а так".
Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?
Комментарии
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Владимир Бурнос
"ПАРТНЁРы" не поймут, а это для нынешней России главное. Это ж надо принять решение, а не выражать озабоченность.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
начальник никак не определится с идеологией. от капиталистов, вроде, немного отошёл. а что дальше?
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14 час.
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