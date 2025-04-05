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Царьград

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Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын? Журналист Владимир Хомяков считает, что России давно пора чётко определить свою позицию как в отношении своих действительных друзей и врагов, так и тех, кто нам "и не друг, и не враг, а так".

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Комментарии
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Владимир Бурнос
&quot;ПАРТНЁРы&quot; не поймут, а это для нынешней России главное. Это ж надо принять решение, а не выражать озабоченность.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
начальник никак не определится с идеологией. от капиталистов, вроде, немного отошёл. а что дальше?
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14 час.
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