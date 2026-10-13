Я стала напарницей Гоуста, но он скрывал от меня своё настоящее лицо

Легенда бежала впереди него, как тень, отбрасываемая в полдень. Когда меня перевели в Оперативно-тактическую группу 141, я уже знала все байки, которые шепотом травили новобранцы в казармах.
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