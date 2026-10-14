Жительница Кохмы лишилась почти 600 тысяч рублей при попытке заказать автомобиль из Европы

В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя жительница города Кохмы. Женщина сообщила, что стала жертвой дистанционных аферистов при попытке приобрести иномарку за рубежом.
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