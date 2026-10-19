Австрийская компания Denuvo Software Solutions, принадлежащая нидерландской Irdeto, получила разрешение суда требовать у Discord, Reddit и Steam сведения, которые могут помочь установить личность анонимного взломщика под псевдонимом voices38.
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