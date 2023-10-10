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Путин наконец достал ядерную дубину

Путин наконец достал ядерную дубину

Если Штаты доведут ситуацию до того, что России придётся возобновить ядерные испытания, наиболее вероятным местом, где это будет происходить, является Центральный ядерный полигон на архипелаге Новая Земля.

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