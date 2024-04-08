Синоптик Ильин: к концу недели в Москве заметно похолодает

Новая рабочая неделя в Москве началась с хорошей весенней погоды. Почти всю неделю в столице и области будет по-летнему тепло, а ближе к выходным станет заметно холоднее, пройдут небольшие дожди, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.