Синоптик Ильин: к концу недели в Москве заметно похолодает

Новая рабочая неделя в Москве началась с хорошей весенней погоды. Почти всю неделю в столице и области будет по-летнему тепло, а ближе к выходным станет заметно холоднее, пройдут небольшие дожди, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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