Джимми Батлер подколол «Филадельфию»: «Предпочли мне Тобайаса Харриса?»

Джимми Батлер подколол «Филадельфию»: «Предпочли мне Тобайаса Харриса?»

Лидер «Майами» Джимми Батлер посмеялся над своей бывшей командой «Филадельфией», которая в 2019 году обменяла его в «Майами» и сохранила в составе форварда Тобайаса Харриса.

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