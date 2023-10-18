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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Дана Борисова как ее били родители

Ведущая Дана Борисова пожаловалась на родителей.   Дана родилась в семье милиционера и учительницы. Когда будущая телезвезда была ребенком, родители порой проявляли к ней строгость, хотя она старалась вести себя примерно.

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