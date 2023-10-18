Дана Борисова как ее били родители

Ведущая Дана Борисова пожаловалась на родителей. Дана родилась в семье милиционера и учительницы. Когда будущая телезвезда была ребенком, родители порой проявляли к ней строгость, хотя она старалась вести себя примерно.
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