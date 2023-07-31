Страна и люди

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«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

▪ Запад пришел к пониманию, что украв чужие деньги, потратить их законно он не может. «Конфискация российских государственных активов, замороженных США и Европой, может нарушить международное право и создать опасный прецедент, считают эксперты.

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Комментарии
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фарид сабиров
Не придумали ничего лучшего чем заниматься международным грабежем   . Хотя и раньше они во всю грабили в начале Африку потом мусульман под видом помощи. С такими ( друзьями ) враги в радость.
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1 д.
Татьяна Чайка
Шапито продолжается,клоуны размножаются.Почкованием???
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1 д.

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