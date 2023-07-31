«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

▪ Запад пришел к пониманию, что украв чужие деньги, потратить их законно он не может. «Конфискация российских государственных активов, замороженных США и Европой, может нарушить международное право и создать опасный прецедент, считают эксперты.
▪ Запад пришел к пониманию, что украв чужие деньги, потратить их законно он не может. «Конфискация российских государственных активов, замороженных США и Европой, может нарушить международное право и создать опасный прецедент, считают эксперты.
Свежие комментарии