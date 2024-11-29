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Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», «Кузбасс» встретится с московским «Динамо»

Кубок России по волейболу Мужчины 1/2 финала Первые матчи  30 ноября  Локомотив Новосибирск – Зенит-Казань – 15.

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