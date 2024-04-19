Инициатива снизу воспринимается верхами как самоуправство

Уровень воды реки Ишим в Тюменской области продолжает повышаться. Всего за четыре часа, с 08:00 до 12:00 по местному времени, уровень воды поднялся на один метр и остался на критической отметке 850 сантиметров.
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