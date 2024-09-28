"Через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс"

НК

Наталья Котельникова

Вот как - значит это "Яблоко" и с ними некто гнида Явлинский, в России ими сейчас руководит тот страшный, бездетный и незамужний очкарик, который тут бегает по всяким программам в экспертах и, как только заходит разговор о мигрантах. - он буквально на глазах звереет и со слюной на губах начинает доказывать необходимость дикого количества этого зверья в России, а мол русские до такой степени ничтожны, спились и находятся на крайней точке своего падения. Вот сволочь продажная. Господа продажные дерьмократы и террористы, пятая колонна и ждуны - по вашему не будет! А вот вам придётся за все отвечать и по полной. Сидите и ждите, мы будем вам казнить за Крокус- сити, за избитых, изнасилованных и убитых с вашей кровавой руки русских людей, женщин и детей.