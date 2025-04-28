Рекордные заморозки в Подмосковье: Можайск и Клин побили температурные рекорды

В ночь на 28 апреля в Можайске и Клину установлены рекордные для региона заморозки. Температура опустилась до минус 4,2 и минус 5,9 градуса соответственно, что стало новыми минимумами для этих дат с 1971 года и начала XXI века.
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