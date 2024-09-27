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Их можно устанавливать в обычных помещениях с жидкостным охлаждением

Их можно устанавливать в обычных помещениях с жидкостным охлаждением

Отечественные разработчики суперкомпьютеров компании РСК на базе Института программных систем РАН создали новый вид ресурсоэффективных ЭВМ, которые можно будет устанавливать в обычных помещениях при помощи технологии жидкостного охлаждения.

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