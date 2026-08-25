Прокачка по «Турецкому потоку» опустилась ниже 51 млн куб. м в сутки Российский трубопроводный газ поступает в Европу сейчас только по одному маршруту — магистральному газопроводу «Турецкий поток».
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Прокачка по «Турецкому потоку» опустилась ниже 51 млн куб. м в сутки Российский трубопроводный газ поступает в Европу сейчас только по одному маршруту — магистральному газопроводу «Турецкий поток».
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