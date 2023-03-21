Слово и дело

9 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    А почему не уголовное???Административное ...
  • Галина
    Патрушев МОЛОДЕЦ!!!! Знает свое дело на отлично!!!!Патрушев сообщил ...
  • Галина
    Кто не поддерживает и саботирует - будет поставлен к стенке.... Это мое мнение....Патрушев сообщил ...

Гоар Аветисян столкнулась с осложнениями после операции по уменьшению груди

Гоар Аветисян столкнулась с осложнениями после операции по уменьшению груди

Гоар Аветисян на протяжении многих лет идет к своей заветной цели — телу мечты. Недавно блогер сделала еще один шаг в эту сторону, но столкнулась с проблемами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх