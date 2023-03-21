Гоар Аветисян столкнулась с осложнениями после операции по уменьшению груди

Гоар Аветисян на протяжении многих лет идет к своей заветной цели — телу мечты. Недавно блогер сделала еще один шаг в эту сторону, но столкнулась с проблемами.
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