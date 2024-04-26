© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов В американской пропаганде, нацеленной на Европу, доминирует ключевой тезис: борьба с Россией за Украину имеет жизненно важное значение для всего Запада — и США вместе с Европой в формате НАТО должны сделать все для победы Киева, для того чтобы остановить Путина, иначе после Украины он нападет на Европу.
Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией
Комментарии
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Eduard
У меня к Западу другой тезис:"Вас Украина не касается!"
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11 час.
Eduard
Раздолбай,надоел!У нас свободный мир,что хотим то и покупаем(не крадем),это вам пора стрелку на Запад перевести,где чужие территории пытаются за "свои" выдать! Вообще преступления не соизмеримые!
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11 час.
radiofree
1000 мушкетёров уже в Одессе,начало положено.
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10 час.
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