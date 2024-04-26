© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов В американской пропаганде, нацеленной на Европу, доминирует ключевой тезис: борьба с Россией за Украину имеет жизненно важное значение для всего Запада — и США вместе с Европой в формате НАТО должны сделать все для победы Киева, для того чтобы остановить Путина, иначе после Украины он нападет на Европу.