Сотрудники Росгвардии в Новосибирске спасли 15 жильцов дома от пожара

В ночь на 5 октября сотрудники экипажа Дзержинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, в составе старшего сержанта полиции Сергея Пономаренко и старшего прапорщика полиции Антона Уколова, двигаясь по маршруту патрулирования, заметили пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Индустриальной.
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