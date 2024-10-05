Сотрудники Росгвардии в Новосибирске спасли 15 жильцов дома от пожара

В ночь на 5 октября сотрудники экипажа Дзержинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, в составе старшего сержанта полиции Сергея Пономаренко и старшего прапорщика полиции Антона Уколова, двигаясь по маршруту патрулирования, заметили пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Индустриальной.