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Царьград

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ЦСКА предложил 15 млн евро за вингера "Атлетико Минейро" Куэльо

ЦСКА предложил 15 млн евро за вингера "Атлетико Минейро" Куэльо

Московский ЦСКА сделал предложение "Атлетико Минейро" по покупке аргентинского вингера Томаса Куэльо за 15 млн евро.

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