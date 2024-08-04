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Insa: рейтинг правящей коалиции Шольца упал до минимума с прихода к власти

Insa: рейтинг правящей коалиции Шольца упал до минимума с прихода к власти

Рейтинг правящей коалиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, куда входят СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), СВДП (Свободная демократическая партия Германии) и "Зелениые", упал до минимума с момента прихода к власти в 2021 году.

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