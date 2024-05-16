«Ъ»: власти предлагают продажу сим-карт по биометрии

В России могут ужесточить правила продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком, новые предложения рассматривают ФСБ и Минцифры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к операторам связям.
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