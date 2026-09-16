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Царьград

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Лавров выступит перед молодёжью в Екатеринбурге 16 сентября

Лавров выступит перед молодёжью в Екатеринбурге 16 сентября

В рамках Международного фестиваля молодёжи, который в эти дни принимает Екатеринбург, 16 сентября запланировано выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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