Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины

Власти планируют ввести новый вариант возмещения по ОСАГО. Он позволит россиянам ремонтировать авто на любой станции техобслуживания, а также получить полную сумму от страховщика для самостоятельного восстановления авто.
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