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Нефть Brent подешевела на 1,5%, торгуется около 104 долларов

Нефть Brent подешевела на 1,5%, торгуется около 104 долларов

Стоимость нефти BRENT снизилась на 1,5%, составив 104 доллара за баррель. Дисконт к российской URALS — 8-20 долларов.

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