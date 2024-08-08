«Космонавты» остановили врага, наступающего на Коренево в Курской области (КАРТА)

А что у нас в центре России,армии нет,помочь приграничье резервами некому?Враг пришел на нашу землю, на нашу Родину,может хватит разделений срочник,контрактник,армия на то и создана, что бы вставать на защиту Родины,а ее по тылам прячут.В 1941году от мала до велика все на фронт пошли,а сейчас выбирают то старый то срочник,доиграемся.

Александр Лагуткин

Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть группировку врага у границы, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы "опустить" нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум. Ждем конкретных выводов с кадровыми решениями с целью исправить ситуацию.