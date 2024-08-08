Русская весна
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Русская весна

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«Космонавты» остановили врага, наступающего на Коренево в Курской области (КАРТА)

«Космонавты» остановили врага, наступающего на Коренево в Курской области (КАРТА)

Прошлым вечером экстренно переброшенные и слабо оснащённые, но храбрые мотострелки космических войск ВКС встали на пути наступающих специальных штурмовых сил врага, пытающегося прорваться к Коренево на Рыльском направлении Курской области.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
А что у нас в центре России,армии нет,помочь приграничье резервами некому?Враг пришел на нашу землю, на нашу Родину,может хватит разделений срочник,контрактник,армия на то и создана, что бы вставать на защиту Родины,а ее по тылам прячут.В 1941году от мала до велика все на фронт пошли,а сейчас выбирают то старый то срочник,доиграемся.
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16 час.
Александр Лагуткин
Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть группировку врага у границы, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы &quot;опустить&quot; нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум. Ждем конкретных выводов с кадровыми решениями  с целью исправить ситуацию.
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15 час.

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