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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен ответил фанату: «Я показал ему средний палец. На следующем круге он аплодировал – сделал выводы»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что на Гран-при Эмилии-Романьи столкнулся с негативом со стороны зрителя и не оставил это без внимания.

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