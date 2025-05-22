Ветврач из Татарстана объяснил, почему необходимо чипировать собаку

Автор: Наталья РыбаковаВ 2025 году регистрация собак стала обязательной процедурой в Татарстане. Новшество поможет хозяевам найти потерянного питомца, а ветслужба сможет точно узнать, сколько собак живет в регионе.
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