Водитель фуры пытался приготовить еду в кабине и допустил пожар

22 мая около 15 часов в Калуге на улице Товарной произошел пожар в салоне грузового автомобиля. По предварительным данным, дальнобойщик хотел приготовить еду прямо в кабине и воспользовался газовой горелкой, но из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар.