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Калуга-поиск

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Водитель фуры пытался приготовить еду в кабине и допустил пожар

Водитель фуры пытался приготовить еду в кабине и допустил пожар

22 мая около 15 часов в Калуге на улице Товарной произошел пожар в салоне грузового автомобиля. По предварительным данным, дальнобойщик хотел приготовить еду прямо в кабине и воспользовался газовой горелкой, но из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар.

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