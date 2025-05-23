Водитель фуры пытался приготовить еду в кабине и допустил пожар

22 мая около 15 часов в Калуге на улице Товарной произошел пожар в салоне грузового автомобиля. По предварительным данным, дальнобойщик хотел приготовить еду прямо в кабине и воспользовался газовой горелкой, но из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар.
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