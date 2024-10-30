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Овечкин оформил дубль в матче НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

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