Овечкин оформил дубль в матче НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю лиги.