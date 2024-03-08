Какие документы нужны для оформления «короткого» полиса ОСАГО — объясняем

В России со 2 марта 2024 года начали продавать полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Такой краткосрочный полис будет востребован у таксистов, нерегулярно занимающихся перевозками, у водителей, которые пользуются автомобилем только в дачный сезон, или у тех автовладельцев, которым нужно совершить разовую поездку, а также его оценят водители, у которых заканчивается ОСАГО, но им необходимо продать свою машину.