На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Причины крупнейшей аварии по-прежнему не названы.Губернатор Богомаз подтвердил обрушение моста на поезд в Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня.
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