В Новосибирске накажут открывшего стрельбу из травматического пистолета мужчину

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье возле многоэтажного дома на улице Николая Островского.В Новосибирске мировой суд определит наказание 33-летнему мужчине, устроившему стрельбу из травматического оружия в Дзержинском районе.
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