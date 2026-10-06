Александр Рогов признался, что не боится старости: «Ощущаю себя на 25»

Известный стилист откровенно рассказал о своем отношении к возрасту и старению. Александр Рогов давно не комплексует из-за изменений во внешности, но выглядит ведущий значительно моложе своих лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КН «Это называют пох...
- Валерия Ланская о...
- «Идет на конфликт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым