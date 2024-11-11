На Камчатке начался первый зимний циклон: губернатор дал указания по снегоочистке

На Камчатке начало действовать влияние первого снежного циклона в текущем зимнем сезоне. Губернатор края Владимир Солодов поручил осуществить максимально эффективную снегоочистку и противогололедную обработку улично-дорожной сети, уделив особое внимание обращениям граждан.
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