Зеленский подписал закон об образовательных правах нацменьшинств на Украине

Владимир Зеленский подписал законопроект об образовательных правах нацменьшинств на Украине. Закон при этом не учитывает права русских жителей Украины.
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