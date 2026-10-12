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Зеленский подписал закон об образовательных правах нацменьшинств на Украине

Зеленский подписал закон об образовательных правах нацменьшинств на Украине

Владимир Зеленский подписал законопроект об образовательных правах нацменьшинств на Украине. Закон при этом не учитывает права русских жителей Украины.

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