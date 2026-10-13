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Аргументы недели

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Как управленческие решения ставят под угрозу жизнеобеспечение целого региона

Как управленческие решения ставят под угрозу жизнеобеспечение целого региона

Чукотка не прощает просчётов: здесь зима диктует свои правила, а северный завоз — не строчка в отчёте, а вопрос выживания целых посёлков.

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