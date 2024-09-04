Россияне задали новый тренд в туризме: они выбирают нестандартный отдых

Главные принципы – экология, близость к природе и оптимизация расходов Вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Юрий Барзыкин, рассказал о новых трендах в туризме, которые позволяют разнообразить отдых, не выезжая за границу.
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