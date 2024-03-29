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Экс-чиновница Быковская, которую судили в Кущевском суде, заявила, что уйдет на СВО

Экс-чиновница Быковская, которую судили в Кущевском суде, заявила, что уйдет на СВО

Экс-чиновница Быковская, которую судили в Кущевском суде, заявила, что уйдет на СВОВ Кущевском суде Краснодарского края судили Татьяну Быковскую, бывшего министра здравоохранения Ростовской области Районный суд рассматривал дело Быковской почти два года.

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