Экс-чиновница Быковская, которую судили в Кущевском суде, заявила, что уйдет на СВО

Экс-чиновница Быковская, которую судили в Кущевском суде, заявила, что уйдет на СВОВ Кущевском суде Краснодарского края судили Татьяну Быковскую, бывшего министра здравоохранения Ростовской области Районный суд рассматривал дело Быковской почти два года.