Filecoin (FIL) за сутки подешевел на 11,15%, опустившись примерно до $1,0478. Токен торгуется ниже краткосрочных и среднесрочных скользящих средних, что указывает на усиление давления продавцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым