Праздник 3 января: почитание святой княгини Ольги и Прокопьев день Елена Галицкая3 января становится особенным днем для православных христиан, когда отмечают день памяти святой княгини Ольги и Прокопьев день.
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