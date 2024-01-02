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FTimes

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Праздник 3 января: почитание святой княгини Ольги и Прокопьев день

Праздник 3 января: почитание святой княгини Ольги и Прокопьев день

Праздник 3 января: почитание святой княгини Ольги и Прокопьев день Елена Галицкая3 января становится особенным днем для православных христиан, когда отмечают день памяти святой княгини Ольги и Прокопьев день.

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