Brent crude futures briefly tagged $109.99 a barrel in overnight trading before retreating from five-month highs during the Asian session and into European trading, as signs of recovering Middle Eastern supply offset renewed attacks on energy infrastructure and critical maritime shipping lanes.
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